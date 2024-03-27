Продюсер объяснил, зачем Пугачева спела с неизвестным артистом

Российская певица Алла Пугачева решила записать дуэт с неизвестным артистом, чтобы подзаработать. Такое мнение высказал музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.

По его словам, довольно часто артисты в возрасте стараются заработать таким способом.

«На своем имени можно заработать, в том числе благодаря коммерческому дуэту. Я вижу в этой истории именно финансовую сторону, потому что Пугачева уже долгое время не выводила на сцену новые таланты», — рассказал продюсер в разговоре с NEWS.ru.

Последним артистом, которому Пугачева помогла обрести популярность, стал Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). В меньшей степени ей удалось помочь Майку Мироненко из «Фабрики звезд», однако сейчас ситуация другая.

Бабичев считает, что вряд ли Примадонна сделала жест доброй воли.

Напомним, накануне своего 75-летия артистка планирует выпустить новую песню о разлуке в дуэте с неизвестным артистом. Композицию Примадонна записала, скорее всего, во время последнего визита в Россию.