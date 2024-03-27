«Напела на новый замок!»: Пугачева записала дуэт о разлуке с неизвестным артистом

В начале марта певица Алла Пугачева выпустила новый альбом «P.S.», на скачиваниях которого Примадонна только за два дня заработала более 20 млн рублей. На этом творческие планы звезды не заканчиваются. Накануне своего 75-летия артистка планирует выпустить новую песню о разлуке.

Новую композицию Примадонна записала, скорее всего, во время последнего визита в Россию. Как пояснили друзья Пугачевой, это будет песня о разлуке.

«Причем это дуэт с мужчиной. Мы слышали песню, но, честно говоря, не поняли, кто этот певец. Голос незнакомый, видимо, это пока малоизвестный артист», — цитирует друзей звезды Kp.ru.

Промоутер Сергей Лавров отметил, что, скорее всего, это коммерческий дуэт, за который Примадонна получила хороший гонорар. По его словам, это удивительно, поскольку ранее исполнительница хита «Миллион алых роз» пела только с близкими людьми, а здесь появился какой-то неизвестный парень.

«Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов (924 млн рублей — прим. „Страсти“). Напела на новый замок!», — говорит он.

Однако промоутер Евгений Морозов сомневается, что певица заработала миллионы на новом дуэте. Он предполагает, что ее гонорар составил максимум 200 тысяч долларов (18,5 млн рублей). Миллионы долларов ей могли бы заплатить только, если бы это был хит уровня «Арлекино» и «Миллиона алых роз».

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Артистка уехала вслед за мужем из России в Израиль.

Ранее актер Василий Ливанов назвал Аллу Пугачеву «пузырем на поверхности воды».