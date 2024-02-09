Продюсер объяснил, почему Филиппа Киркорова вернули в жюри шоу «Маска»

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал возвращение оскандалившегося на «голой» вечеринке певца Филиппа Киркорова на телеэкраны. По его мнению, 56-летний исполнитель хита «Цвет настроения синий» остается звездой номер один на отечественной эстраде, поэтому его появление на съемках нового сезона шоу «Маска» в качестве председателя жюри не удивляет.

«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему номер один в российском шоу-бизнесе», - сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что россияне по-прежнему любят творчество Киркорова, несмотря на его скандальные выходки.

«С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — заключил продюсер.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вновь займет кресло председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. На съемках первого выпуска популярного телепроекта в «Главкино» артист много шутил про «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой, а одному из участников сказал, что тот «зашёл в ту дверь». Артист сменил имидж и пообещал, что «все стразы в прошлом».