Продюсер объяснил, почему билеты на выступления Вайкуле плохо продаются. Об этом сообщает aif.ru.

На днях стало известно о переносе концерта Лаймы Вайкуле, который должен был состояться на Тенерифе 11 октября. По сообщениям журналистов, певице не удалось продать билеты на выступление.

Как объяснил продюсер Леонид Дзюник, проблема в том, что знаменитость давно не выпускала ничего нового.

«Разве Вайкуле написала какую-то новую песню? Может, выпустила какой-то новый альбом? Ничего такого. Она просто рассчитывала, что сейчас приедет, там у нее будет куча поклонников, и сейчас все соберутся, и будут ее на руках носить. Ничего подобного. Она уже никому не нужна», — рассказал он.

Дзюник добавил, что о Вайкуле забыли даже на ее родине.

«У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что, никто о ней уже не вспоминает», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что президент Молдовы Санду встретилась в Кишиневе с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле.