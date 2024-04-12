Продюсер новой экранизации «Буратино» раскрыл, кто сыграет в мюзикле Карабаса-Барабаса

Продюсер новой экранизации «Буратино» Михаил Врубель объявил, что в мюзикле Карабасом-Барабасом станет актер Федор Бондарчук. Ему предстоит не только играть антагониста, но еще и петь. Об этом сообщают «Ведомости».

Стало известно, что детскую сказку о деревянном мальчике собираются показать на больших экранах. Проект уже запущен в производство, и объявлен основной каст. Так, роль злодея досталась Федору Бондарчуку, папы Карло – Александру Яценко, кота Базилио – Александру Петрову. А вот главную роль – Буратино – отдали Вите Корниенко, известной по фильму «Лед 2». Юная актриса будет в CGI-костюме.

Также появилась информация, что Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а роль Арлекина доставалась звезде «Слова пацана» Рузилю Минекаеву.

Режиссерское кресло займет Игорь Волошин. К съемкам мюзикла планируют приступить во второй половине лета 2024 года. На экраны новый «Буратино» ориентировочно выйдет в 2025 году.

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