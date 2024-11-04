Серебренников, Форд, Кроненберг: какие фильмы покажут на Каннском кинофестивале 2024

В этом году 77-й Каннский фестиваль пройдет с 15 по 25 мая. В конкурсе не принимают участие российские фильмы, однако вниманию жюри представят новую картину режиссера Кирилла Серебренникова.

На фестивале покажут несколько работ известных режиссеров: 85-летний Фрэнсис Форд представит новую картину «Мегалополис». Он настоял, чтобы его кино соревновалось с фильмами более молодых авторов. В картине снялись Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Шая ЛаБаф, Дастин Хоффман. Она повествует о судьбах людей, эмигрировавших в Канаду для того, чтобы избежать призыва на Вьетнамскую войну.

Другой классик, 81-летний канадец Дэвид Кроненберг, представит фильм «Саван». Главную роль в нем исполнил Венсан Кассель. Он сыграл бизнесмена, который недавно стал вдовцом и хочет научиться общаться с мертвыми, пишет Kp.ru.

Примет участие в фестивале картина «Лимонов. Баллада об Эдичке» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Знаменитого писателя в ней сыграл Бен Уишоу. Также в Каннах покажут фильм независимого американского режиссера Шона Бейкера Анора, в котором снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Международный Каннский кинофестиваль считается самым престижным кинофестивалем в мире. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября в курортном городе Канны на французском Лазурном берегу. С 1951 года фестиваль проводится в весеннее время года.

Ранее мы писали, что Кирилл Серебренников появится на сцене Большого театра. Подробнее читайте здесь.