Продюсер назвал причину возвращения Александра Реввы в Россию

Продюсер Сергей Лавров назвал причину возвращения юмориста и певца Александра Реввы в Россию. По его мнению, артист намерен продолжить свою музыкальную карьеру, так как за границей его творчество не пользуется популярностью.

«За рубежом и заработков, которые были здесь, нет. И видите, какая сейчас ситуация складывается в том же Израиле. Не только Ревва вернулся в Россию: многие потихонечку сейчас начнутся возвращаться», - выразил уверенность продюсер в беседе с mk.ru.

Он подчеркнул, что видел номер Реввы на концерте памяти Юрия Шатунова и признал, что артист за время своего отсутствия немного отошел от образа секс-символа. Лавров признал, что выступления Дениса Клявера и Юли Савичевой были гораздо ярче.

При этом продюсер отметил, что Ревва хороший артист, которого любят зрители. Лавров также предложил дождаться телевизионной версии концерта. Если артиста не вырежут, значит, простили, считает Лавров.

Ранее мы писали, что 17 октября в Москве состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. На мероприятии выступили многие артисты, в том числе и Александр Ревва. Год назад певец уехал из страны и обосновался в Испании. Однако ради памятного вечера он вернулся и вышел на сцену.