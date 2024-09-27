Продюсер назвал две пары в российском шоу-бизнесе, находящиеся на грани развода

В российском шоу-бизнесе многие пары находятся на грани развода. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов. Он считает, что ближе всех к расставанию – певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, а также артист Григорий Лепс с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Об этом пишет Life.ru.

«На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех – Наташа Королева и Тарзан…», - сказал Дворцов и вспомнил, сколько раз супруги расставались.

Продюсер не исключает, что развод звезд может произойти до конца 2024 года.

Другая пара на грани расставания – Лепс и Киба.

«Не все у них великолепно там. Думаю, год – и они разойдутся», - поделился мнением концертный директор.

26 сентября стало известно о разводе певца SHAMAN со второй женой – Еленой Мартыновой. Причиной расставания артист назвал высокую загруженность. Елена, комментируя информацию о разводе, назвала решение верным.