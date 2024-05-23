Продюсер Морозов рассказал, что Лариса Долина всегда дерзила Алле Пугачевой

Продюсер Евгений Морозов рассказал о многолетнем противостоянии Аллы Пугачевой с коллегой по сцене Ларисой Долиной. Однажды Примадонне даже удалось вычеркнуть конкурентку из списка участников «Песни года».

По словам продюсера, Пугачева не переносила Долину, так как та была единственной в шоу-бизнесе, кто не боялся ее гнева.

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», - сказал Морозов в беседе с Kp.ru.

При этом сама Долина вражду с Пугачевой никогда не комментировала. Комментируя инцидент с «Песней года», она лишь подчеркнула, что пострадали зрители. Кроме того, Долина неоднократно заверяла, что не конкурирует с исполнительницей хита «Арлекино», так как у нее свое место на эстраде.

«У меня нет никакой конкуренции с Пугачевой. И никогда не было. У меня есть свое место на эстраде, своя ниша, которую я давно заняла. И у нее есть. На что ей жаловаться? У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», - приводит издание слова исполнительницы хита «Погода в доме».

Ранее актриса Елена Борзова, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, написавшего песню «Паромщик» для Аллы Пугачевой, рассказала, как Примадонна «закопала» Аиду Ведищеву, а Ларису Долину не смогла.