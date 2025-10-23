Продюсер Морозов: Градский перед смертью купил детям квартиры в Москве

Продюсер Морозов заявил, что Александр Градский перед смертью купил детям квартиры в Москве. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что Александр Градский накануне смерти позаботился о своих детях. По его словам, музыкант купил им всем по квартире в Москве.

«Я никогда не видел его бывшую жену, но Градский мне говорил, что заранее позаботился о будущем своих старших детей — купил им, как и двоим младшим сыновьям, по квартире в Москве», — заявил он.

Несмотря на это, после смерти мэтра, его дети и бывшая жена все же начали раздел имущества в судах. В том числе, дети Градского были недовольны решением суда выделить часть имущества экс-супруге Ольге.

