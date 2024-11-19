Продюсер Максим Фадеев заявил о релизе первого сингла SEREBRO в новом составе. Максим анонсировал премьеру трека в соцсети.

Релиз нового трека группы запланирован на 29 ноября. По словам продюсера, он волнуется перед премьерой. При этом Фадеев считает, что у них получилась «крутая» песня, подчеркнувшая перемены в коллективе.

«Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Ужасно волнуюсь, по-хорошему. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому», — высказался Максим.

Также Фадеев заявил, что SEREBRO — первый и единственный проект, который он по-настоящему любит.

Поклонники поинтересовались у продюсера о составе коллектива и стиле новой композиции, однако он не стал отвечать на вопросы, сохранив интригу.

Ранее Максим Фадеев опроверг свою причастность к задержанию Глюкозы из-за наркотиков. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что новой солисткой группы «Город 312» стала участница «Голоса» Диана Макарова.