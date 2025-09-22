«Песня прозвучала некорректно»: Фадеев остался недоволен выступлением SHAMAN на «Интервидении»

Автор песни артиста SHAMAN для «Интервидения» Максим Фадеев раскритиковал его выступление на конкурсе. Продюсер отметил, что певец не справился со сложной композицией, поэтому она не прозвучала так, как должна была. Также не понравилось ему и решение исполнителя отказаться от оценок жюри.

Фадеев поделился, что писал сложную песню, для которой требуется максимальная концентрация. А ее у SHAMAN не было из-за обилия в номере различных трюков.

«Все, что произошло — закономерный результат. Песня прозвучала некорректно исключительно потому, что Ярослав был помещен в заведомо невозможные для живого вокала условия. Именно поэтому в кульминации, ради которой все и затевалось, не прозвучала та самая нота — было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала», - заявил Фадеев.

Композитор подчеркнул, что представлял номер совсем иначе. По его мнению, не следовало добавлять полеты и лишнюю экспрессию, так как было достаточно и простого луча света, а также рояля.

Не оставил без внимания Максим Фадеев и поступок SHAMAN. Продюсер поделился, что, если бы знал о намерениях артиста, то написал бы совсем другую песню. Он отметил, что создавал композицию для певца, а не для приглашенной звезды.

