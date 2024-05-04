Продюсер Максим Фадеев решил возродить группу Serebro с новыми солистками

Продюсер Максим Фадеев заинтриговал поклонников группы Serebro, намекнув на возрождение популярного музыкального проекта с новыми солистками.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», продюсер показал отрывок из видео, на кадрах которого две девушки исполняют хит «Я тебя не отдам».

При этом акцент сделан на двух солистках, а не на трех, как это было ранее. Имена возможных участниц возрожденного коллектива не раскрываются.

Ранее в состав группы Serebro входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина, которая покинула коллектив в 2009 году. В июле 2021 года Фадеев продал права на музыку и образы группы Serebro.

Ранее Максим Фадеев выпустил песню обновленного проекта «Глюкоза» без Натальи Чистяковой-Ионовой. Он не раскрыл, кто скрывается под псевдонимом.