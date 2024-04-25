Критик Рудченко заявил, что новая «Глюкоза» не станет успешнее SHAMANa. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Абзац».

Неделю назад продюсер Максим Фадеев выпустил новую песню проекта «Глюкоза». Он не раскрыл, кто скрывается под псевдонимом. Однако Фадеев сразу заявил, что это не Наталья Чистякова-Ионова.

Впрочем, музыкальный критик Павел Рудченко считает иначе.

«Мне кажется, данный трек отсылает нас в творчество „Глюкозы“ начала двухтысячных: заурядный бит и тот же самый вокал, который звучал тогда. У меня нет сомнений, это точно она — первая исполнительница», — рассказал он.

Рудченко также отметил новые «этнические нотки» в песне, которые добавил Фадеев.

«Они подчёркивают патриотичную лирику композиции. Я думаю, это связано с тенденцией роста интереса к народному звучанию», — объяснил он.

Впрочем, даже несмотря на патриотичный текст песни, новая «Глюкоза» едва ли сможет конкурировать с Шаманом, рассказал Рудченко. Он заявил, что проблема заключается в несовременном звучании песни.

Ранее мы писали о том, что Максим Фадеев мстит 37-летней певице Глюкозе.