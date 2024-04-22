Продюсер Максим Фадеев отреагировал на разговоры о том, что за новую «Глюкозу» поет Мизулина

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал версию фанатов, что за новую «Глюкозу» может петь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Он не стал опровергать эту информацию, но и не подтвердил.

19 апреля в Сети появился новый трек «Мыши», выпущенный проектом «Глюкоза». О том, кто скрывается за аватаром, создатели пока не говорят. Лишь однажды Фадеев намекнул, что новая исполнительница «уже не девочка». Тогда поклонники стали строить различные теории. Одна из них заключается в том, что Максим пригласил к сотрудничеству Екатерину Мизулину. Отметим, что она давно общается с молодыми российскими артистами и дружит с певцом SHAMAN.

Самого Фадеева, как выяснилось, эта кандидатура на роль новой «Глюкозы» удивила. Он не ожидал, что фанаты начнут думать в подобном ключе.

«Интересная версия, одна из самых неожиданных», - отреагировал продюсер в личном блоге.

Напомним, что первой «Глюкозой» была Наталья Чистякова-Ионова. Ее в новый проект не пригласили, и она отказалась отдавать свой сценический псевдоним. Его единственное официальное написание Глюк'oZa.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Максим Фадеев мстит Наталье Чистяковой-Ионовой.