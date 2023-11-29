Продюсер Лина Арифулина раскритиковала перезапуск шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщает издание The Voice.

Шоу «Фабрика» звезд уже давно не появляется в эфире ТВ, однако его до сих пор обсуждают. Из-за популярности проекта недавно было объявлено о его перезапуске. Сообщалось, что уже в 2024 году публика увидит полюбившееся шоу в обновленном формате. Лина Арифулина, ставшая продюсером первых сезонов «Фабрики звезд», поделилась своим мнением на этот счет.

Лина считает, что эпоха «Фабрики» уже прошла. По словам продюсера, сейчас на ТВ есть другие проекты, которые более актуальны. В качестве примера она привела «Голос».

«Это не всегда интересно — следить за людьми, которые живут в доме и учатся творчеству», — высказалась Лина.

Напомним, что благодаря проекту страна узнала о Полине Гагариной, Ирине Дубцовой, Юлии Савичевой. По словам продюсера, она поддерживает дружеские отношения с каждым участником шоу.

Ранее вдова Алексея Янина сообщила, что попала на «Фабрику звезд» из-за симпатии к Стасу Пьехе. Подробности смотрите в этой статье.