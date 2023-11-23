«Это мой типаж»: вдова актера Янина рассказала о симпатии к Стасу Пьехе

Вдова актера Алексея Янина рассказала о том, как попала на «Фабрику звезд – 5». Дарье, которая до замужества носила фамилию Клюшникова, понравился певец Стас Пьеха. Чтобы оказаться рядом с ним, девушка прибавила себе возраст. Об этом пишет The Voice.

Звезда пообщалась с Яной Чуриковой в шоу для ее YouTube-канала. Она вспомнила то время, когда участвовала в популярном музыкальном проекте. Дарья призналась, что смотрела только один сезон шоу, а после передача ей разонравилась. Но она все-таки пошла на кастинг в пятый сезон, а все из-за исполнителя Стаса Пьехи.

14-летняя девушка увидела молодого и красивого артиста на сцене, после этого она твердо решила участвовать в шоу.

«Как раз был номер Стаса Пьехи. Я подумала: "Какой мужчина интересный, какой голос!" Это мой типаж! Меня это смотивировало!» — поделилась Дарья.

Начинающей певице так хотелось быть поближе к парню, что она даже пошла на обман. На кастинге она заявила, что ей 16 лет, хотя на тот момент было только 14.

«Ради встречи со Стасом Пьехой пришлось даже возраста себе прибавить. Помните, сколько лет мне было на "Фабрике"?» — вспомнила эту историю Дарья в личном микроблоге.

Ранее вдова актера Алексея Янина Дарья рассказала, как ей пришлось дважды сообщать 11-летнему сыну о смерти его отца. По ее признанию, мальчику было тяжело принять уход родителя, и они вместе много плакали.