Продюсер Лавров заявил, что Орбакайте наняла телохранителей по примеру Пугачевой. Об этом сообщает mk.ru.

Неделю назад в Израиле прошел концерт Кристины Орбакайте. Певицу во время выступления сопровождали охранники — особенно это было заметно, когда Орбакайте спускалась в зал к зрителям.

По словам продюсера Сергея Лаврова, в этом нет ничего необычного. Он напомнил, что Израиль находится в состоянии войны, а охрана звезд — необходимый пункт на любом концерте.

«Кристина берет пример с мамы — это старая школа Пугачевой. Просто раньше на это никто не обращал внимания. А сейчас заметили. Артист идет в зал, а нельзя забывать, что есть много сумасшедших, которые могут выбежать, обнять… Поэтому по залу часто за артистами ходит охранник», — объяснил он.

Напомним, Кристина Орбакайте последние несколько лет активно гастролирует за рубежом — в сентябре она даст несколько концертов в Канаде и США.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из России Кристина Орбакайте увидела одно из чудес света в Перу.