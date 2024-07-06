«Давно мечтали побывать»: уехавшая из России Кристина Орбакайте увидела одно из чудес света в Перу

Певица Кристина Орбакайте после концертного тура в Израиле отправилась вместе с мужем и дочерью в Перу. В личном блоге артистка поделилась кадрами из поездки и призналась, что осуществила свою мечту.

Недавно исполнительница хита «Перелетная птица» закончила тур по городам Израиля. Кристина Орбакайте выступила в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве. После гастролей певица решила отправиться вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией на отдых и выбрала страну в Южной Америке — Перу.

Кристина Орбакайте опубликовала в соцсети фото и видео, на которых она с родными предстала на горе в древнем городе инков Мачу-Пикчу. Дочь Аллы Пугачевой позировала перед камерой в черных брюках и цветном пончо рядом с мужем и дочерью. Артистка призналась, что они с семьей исполнили свою давнюю мечту.

«Давно мечтали побывать в Мачу-Пикчу — незабываемом Чуде Света», — написала Кристина Орбакайте.

Напомним, в марте у певицы сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте дала несколько концертов в четырех городах Израиля. Однако, судя по появившимся в Сети кадрам, тур знаменитости не увенчался успехом: на видео, опубликованных с концертов, видно, что зрительные залы были небольшими и наполовину пустыми.

Последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России Аллы Пугачевой в 2022 году. Певица и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России артистка выступает лишь в маленьких залах.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте наняла личного телохранителя во время гастролей по Израилю.