Продюсер Лавров заявил, что Лайму Вайкуле «сделали» певицей назло Алле Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность латвийской певицы Лаймы Вайкуле в советские времена. По его словам, артистку создали композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, когда поссорились с Аллой Пугачевой.

«Ее вытащили чуть ли не из ресторана, написали материал, и она зашла. Неудивительно, это были лучшие композитор и автор слов в Советском Союзе», — сказал Лавров в беседе с NEWS.ru.

Продюсер подчеркнул, что фактически Вайкуле обязана своей карьерой Пугачевой, так как была «сделана» ей назло.

Раймонд Паулс и Илья Резник начали работать с Вайкуле в 1986 году. Специально для нее были написаны хиты «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж».

В начале марта Вайкуле поставила лайк под постом Пугачевой, в котором та грубо оскорбила певца Стаса Михайлова и заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Оценил пост и актер Максим Виторган, а также ряд украинских деятелей культуры.

Ранее народный артист России Юрий Назаров заявил, что Алла Пугачева окружает себя «мерзкими» людьми, которые всячески помогают Украине. Он обратил внимание, что певица принимала участие в фестивале, который организовала в Юрмале Лайма Вайкуле.