Продюсер Лавров заявил, что Киркоров «огребает» за всех гостей «голой» вечеринки
© Starface.ru
Продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров «огребает» за всех гостей «голой» вечеринки. Об этом сообщает портал NEWS.ru.
В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Продюсер считает, что Киркоров был самой известной персоной среди гостей. Вот почему на сегодняшний день Филипп «огребает» за всех.
«Это как два брата поссорились, а достается всегда старшим. Киркоров был самой яркой звездой, вот ему и устроили публичную порку», — заявил Сергей.
По словам продюсера, ему жаль Киркорова, столкнувшегося с отменой. По мнению Сергея, Филипп — хороший артист, имеющий большую армию поклонников. Вот почему он убежден, что певец сможет пережить это непростое время.
«Филипп точно никогда не будет сбитым летчиком», — резюмировал Лавров.
Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров вернется на сцену через 2 года. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что песня умершей Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки» стала новым трендом в соцсетях.