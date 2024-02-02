Продюсер Лавров заявил, что Киркоров «огребает» за всех гостей «голой» вечеринки

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров «огребает» за всех гостей «голой» вечеринки. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Продюсер считает, что Киркоров был самой известной персоной среди гостей. Вот почему на сегодняшний день Филипп «огребает» за всех.

«Это как два брата поссорились, а достается всегда старшим. Киркоров был самой яркой звездой, вот ему и устроили публичную порку», — заявил Сергей.

По словам продюсера, ему жаль Киркорова, столкнувшегося с отменой. По мнению Сергея, Филипп — хороший артист, имеющий большую армию поклонников. Вот почему он убежден, что певец сможет пережить это непростое время.

«Филипп точно никогда не будет сбитым летчиком», — резюмировал Лавров.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров вернется на сцену через 2 года. Подробности смотрите в этой статье.

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