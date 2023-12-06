Продюсер Лавров сообщил, что Лобода была русофобкой и любила Россию за деньги

Продюсер Сергей Лавров высказался насчет певицы Светланы Лободы, которая два года назад оставила карьеру в России и уехала за границу. Он считает, что артистка всегда была русофобкой и любила страну только за то, что могла получать большие деньги.

По словам Лаврова, в душе вокалистка никогда особо не любила РФ, но продолжала выступать здесь только потому, что ей платили баснословные гонорары – 20 миллионов рублей за 40 минут. Кроме того, продюсер утверждает, что именно у Лободы был самый VIP-овский райдер. В него якобы входили красная и черная икра, дорогой коньяк и другие позиции, которые не добавляют даже самые яркие звезды шоу-бизнеса.

Сейчас же жить в роскоши у Светланы уже не получается, так как ее жизнь претерпела большие изменения. За границей ее приняли не очень хорошо, а российских фанатов она потеряла. Как утверждают журналисты в программе «ЧП. Расследование» на НТВ, теперь исполнительница выступает для мигрантов и получает за это небольшие деньги.

Ранее по поводу положения Светланы Лободы поразмышлял и журналист Михаил Шахназаров. По его мнению, певица до сих пор не теряет надежды однажды вернуться в Россию и вновь начать здесь зарабатывать на концертах и корпоративах.