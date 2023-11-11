Продюсер Лавров: Пугачева никогда не называла цену за выступления

Организатор концертов Сергей Лавров назвал фейком новость о том, что Алла Пугачева готова вернуться на сцену за гонорар в размере 500 тысяч евро. По его словам, Примадонна никогда не озвучивала суммы за выступления.

Как пояснил Лавров, те, кто лично знают Пугачеву, звонили ее директору или мужу.

«Они обычно говорят: «Алла Борисовна не работает, но если вы хотите, чтобы она спела, предложите сумму, от которой она не сможет отказаться», и промоутеры сами озвучивают суммы», — рассказал Лавров в беседе с News.ru.

Он добавил, что артистка может согласиться выступить за 50 млн рублей, но она обозначит свои условия. Скорее всего, Пугачева выберет площадку в Дубае, Латвии или Москве.

Примадонна не является иноагентом, говорит Лавров. Поэтому она спокойно может работать в России, и если она объявит концерт в Кремле, билеты будут распроданы.

Запись новых песен в Твери он также назвал фейком. За последние 20 лет Примадонна всегда записывала треки у известного саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

Ранее музыкальный обозреватель заявил, что Алла Пугачева не влияла на российский шоу-бизнес. Подробности смотрите в этой статье.