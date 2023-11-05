Музыкальный обозреватель заявил, что Пугачева не влияла на российский шоу-бизнес

Музыкальный обозреватель Полупанов заявил, что Пугачева не влияла на российский шоу-бизнес. Об этом сообщает «Абзац».

Долгое время многие артисты жаловались на то, что их путь в творческой карьере останавливался из-за влиятельной Аллы Пугачевой. Якобы, певица имела связи на телевидении и радио и сама решала, каким артистам дать дорогу на сцену, а каким – нет.

Впрочем, эту информацию опроверг музыкальный обозреватель и журналист Владимир Полупанов. Он рассказал, что обвинения в сторону Пугачевой – попытки оправдать собственные неудачи за счет других.

«Чаще всего об этом говорят те, кого куда-то по каким-то причинам не звали. На самом деле она не была всемогущей даже на пике популярности. Я допускаю, что она могла сказать о своем нежелании участвовать с каким-то певцом в какой-то программе. Но чтобы кардинально перекрыть кислород, чтобы карьера артиста не задалась – это преувеличение», – объяснил он.

Напомним, недавно певец Игорь Наджиев обвинил Пугачеву в крахе карьеры. По версии Наджиева, певица убрала его с эстрады из-за схожести с бывшим супругом Филиппом Киркоровым, ради того, чтобы избавиться от конкурента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.