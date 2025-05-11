Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»

Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана». Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер будет судиться с создателями многосерийного фильма из-за использования песен группы «Ласковый май». Судебное заседание по иску уже назначили на 12 мая.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит требования Андрея Разина.

Продюсер попросил признать недействительным договор о лицензиях на треки «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты» между Светланой Шатуновой и создателями «Слово пацана», где использовались песни группы без его личного разрешения.

По словам Разина, у вдовы Юрия Шатунова якобы нет прав на песни. Продюсер уверен, что он является единственным оставшимся живым автором песен музыкального коллектива. По этой причине Андрей планирует добиться признания недействительным лицензионного договора и привлечения виновных за случившееся к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин раскрыл имена трех звезд, которые «несут несчастье» в его жизнь.

Также сообщалось, что Жора Крыжовников отказался снимать Нагиева в «Слове пацана».