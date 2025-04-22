«Про возраст что-то говорил»: Крыжовников отказался снимать Нагиева в «Слове пацана»

Актер Дмитрий Нагиев хотел сыграть в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако ему отказали. По его словам, постановщик сослался на его возраст — артисту 58 лет.

Сериал о казанских группировках наделал много шума в 2023 году. Актеры, которые сыграли в нем, вмиг обрели большую популярность. А те, кто не попал в проект, потом об этом жалели. Оказалось, что в «Слове пацана» мог появиться и Дмитрий Нагиев. Но Крыжовников не видел его в этой истории.

«Он гнида про возраст что-то говорил. Я ему говорю: "Да чего такого? Пацаны и такие бывают". Не взял. Может быть, нет роли. Может быть, он меня разлюбил. Может, меня не любил никогда. Черт его знает. Странный человек, надо к нему приглядеться», - цитирует слова Нагиева Super.ru.

Однако поработать с Жорой Дмитрий все же смог в другом проекте – «Санкционер». Главная роль писалась именно под Нагиева.

Ранее Дмитрий Нагиев впервые рассказал о внебрачном 16-летнем сыне.