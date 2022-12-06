94-летняя мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова обвинила его супругу в избиении

Основатель и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов скончался в начале прошлого месяца. Из родных у музыканта остались жена и мать, которые, как оказалось, не очень хорошо ладят друг с другом.

Два дня назад мама Сергея Валентина Алексеевна написала заявление в прокуратуру на супругу покойного сына Елену Савельеву. Она обвинила ее в нападении. По словам женщины, экс-невестка часто приходит домой в нетрезвом состоянии, ворует вещи и просит деньги. В последний раз Елена набросилась на бывшую свекровь и ударила ее по ушам.

Отметим, что Сергей и Елена расстались четыре года назад, но так и не успели развестись из-за скорой смерти Кузнецова. У музыканта начались проблемы с сердцем после перенесенной короновирусной инфекции.

Перед смертью автор хитов долгое время боролся за права на песни «Ласкового мая» с Андреем Разиным. И летом этого года ему, наконец-то, удалось одержать победу в суде. Однако продюсер не остановился и после кончины Кузнецова попытался оспорить решение судьи, но его жалоба была отклонена. Теперь Разин может подать заявление в Верховный суд РФ, но адвокаты отмечают, что шанс на успех в этом деле у него крайне невелик.

Ранее появилась информация, что избитый Григорием Лепсом петербуржец может умереть.