Продюсер Ковалев заподозрил 77-летнюю Софию Ротару в желании вернуться в Россию

Продюсер и музыкант Андрей Ковалев заявил, что певица София Ротару намеренно не снижает цену на свою 122-метровую квартиру в центре Москвы, подаренную ей когда-то экс-мэром столицы Юрием Лужковым. По его мнению, 77-летняя артистка рассчитывает вернуться в Россию.

«Все прекрасно понимают, что в обозримом будущем нас ждет победа. Сейчас все те, кто был против спецоперации, начнут переобуваться. Мы будем наблюдать очень интересные ситуации. София Михайловна не хочет понижать цену на свою квартиру, потому что надеется вернуться», - выразил уверенность Ковалев в беседе с Абзацем.

Он также предположил, что в глубине души исполнительница хита «Хуторянка» знает, что за заявленные 65 миллионов квартиру никто никогда не купит. Кроме того, потенциальные покупатели опасаются, что недвижимость Ротару может быть в какой-то момент конфискована.

Напомним, София Ротару владеет несколькими объектами недвижимости в России на общую сумму в 3 млрд рублей. Ей принадлежит отель «Вилла София» в Ялте, который власти региона по итогам проверки отказались национализировать. Сейчас здание записано на сына певицы Руслана Евдокименко.

Ранее сообщалось, что квартира певицы Софии Ротару, расположенная на Зоологической улице в Москве, стоит заброшенной. В январе ее сняли с продажи, с того момента там никто не появлялся.