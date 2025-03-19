121-метровая квартира Ротару в Москве стоит заброшенной после снятия с продажи

121-метровая квартира певицы Софии Ротару, расположенная на Зоологической улице в Москве, стоит заброшенной. В январе ее сняли с продажи, с того момента никто не появлялся.

Об этом рассказали жильцы дома.

Квартира заперта на все замки. После зимы она стоит с очень грязными окнами, делятся соседи.

«С момента, как жилье начали продавать, – с ноября 2024 года – было всего пару показов», - сообщили они aif.ru.

По информации жильцов, цену за квартиру снижали с 70 млн до 65 млн, причем готовы были отдать и за 60 млн. Агенты были согласны и на ипотеку, и на материнский капитал. Жильцы дома говорят, что эта цена гораздо ниже той, за которую продают квартиры в доме. Однако желающих купить за 60 млн тоже не нашлось.

Четырехкомнатное жилье расположено в центре Москвы. Ротару владела им с 1988 года, потом переписала на сына.

Ранее сообщалось, что квартиру не могут продать из-за устаревшего ремонта.