Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уверен в любви певицы Инстасамки к России

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о любви певицы Инстасамки к России. Бизнесмен отметил, что лично знаком с артисткой.

Комментарий о ценностях исполнительницы Пригожин дал изданию «Абзац».

«Если люди живут в стране, работают в ней и имеют свою какую-то точку зрения, то они, наверное, любят свою Родину. Я с ней знаком и уверен в ее любви к своей стране», - высказался Пригожин.

Продюсер познакомился с певицей на шоу «Музыкалити». Инстасамка оставила у бизнесмена положительные впечатления.

Ранее журналистка Ксения Собчак нашла пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и другие нарушения в старых песнях артистки. Также ведущая обещала проанализировать песни мужа Инстасамки.