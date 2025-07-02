«Бумеранг»: Собчак пригрозила Инстасамке статьей после того, как певица начала травлю коллег за старые треки

Журналистка Ксения Собчак пригрозила певице Инстасамке (настоящее имя Дарья Зотеева) статьей после того, как та начала травлю коллег за старые треки. Ведущая проанализировала творчество исполнительницы и нашла в нем пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, склонение к проституции.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Раз Инстасамка начала травлю коллег за старые треки, привлекая общественность, общественности же тоже можно посмотреть на её творчество прошлых лет. В эту игру можно играть всей Россией, Даша, на каждого из нас найдётся статья при желании», - написала Собчак.

Она не сомневается, что у певицы «есть защитники». Ведущая поинтересовалась, не для них ли «старается» Инстасамка.

Найдя в текстах пропаганду наркотиков, угрозу насилия в адрес представителя власти и другие нарушения, Собчак отметила, что ее редакция разобрала не все «высокодуховные песни» артистки.

«Песни твоего мужа очень хорошие. Приступим к ним после обеда, наверное, да? Надо выдохнуть», - рассказала Собчак.

Ведущая напомнила, что в 2021 году на Инстасамку жаловались активисты, ее концерты отменялись и переносились.

«Теперь ты делаешь то же самое в отношении других певиц. Но бумеранг имеет свойство возвращаться», - сообщила журналистка.

Ранее Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России. Зотеева отмечала, что певицы исполняют хиты уехавших артистов и активно критикующих страну.

Актер Максим Виторган после жалоб Инстасамки назвал ее стукачкой.