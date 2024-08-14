Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что стал жертвой мошенников вслед за Долиной

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что стал жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной. Об этом сообщает mk.ru.

Иосиф Пригожин поддержал Долину, ставшую жертвой украинских мошенников. По его мнению, певица «где-то недоглядела». Он написал ей с предложением помочь, но та пока не ответила.

Также продюсер отметил, что и сам регулярно сталкивается с мошенниками. Однажды ему позвонила «Инна Маликова» и попросила 300 тысяч в долг. Иосиф повелся на уловки злоумышленников и едва не перевел обозначенную сумму на их счет.

«Меня спасло, что я перезвонил ей и переспросил, куда лучше перевести. Она мне сразу: «Не надо! Это мошенники, меня взломали»», — сообщил продюсер.

Иосиф заявил, что старается меньше «подходить к телефону». Дети, работающие в IT-сфере, предупредили его о последних схемах мошенников.

«И еще хочу предупредить: если приходят ссылки, даже от друзей, ни в коем случае нельзя нажимать их. Поскольку у нас дети айтишники, они нас периодически муштруют, консультируют и рассказывают все эти схемы», — резюмировал Пригожин.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поддержала ставшую жертвой мошенников Ларису Долину. Подробности читайте в этой новости.