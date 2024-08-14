Балерина Анастасия Волочкова поддержала ставшую жертвой мошенников Ларису Долину. Об этом сообщает Life.ru.

Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников. Волочкова призналась, что и сама пострадала от злоумышленников, которые пытались получить доступ к ее счетам. Балерина поддержала певицу и призналась в любви к ней.

Более того, Анастасия ответила россиянам, осудившим дизайн квартиры Долиной. Знаменитость напомнила: главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.

«А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает», — сообщила балерина.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что государство защитит Ларису Долину от мошенников. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что суд в Сочи признал за семьей Юрия Шатунова права на хиты «Ласкового мая».