Продюсер Иосиф Пригожин заверил, что «даст фору» Волочковой своим шпагатом

Известный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, почему увлекся физическими возможностями тела и решил улучшить свою фигуру. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Как признался медиаменеджер, он большую часть жизни занимался спортом — еще в Дагестане он активно занимался профессионально вольной борьбой. По этой причине для него занятие спортом не чуждо. Бизнесмен уточнил, что решил сейчас просто улучшить тело, а также вернуть свою былую спортивную форму.

Продюсер рассказал, что дважды в неделю занимается с тренером и постепенно осваивает сложные акробатические элементы.

«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены. Что плохого в том, чтобы садиться на шпагат? Я ничего в этом странного не вижу», — высказался Пригожин.

В то же время продюсер признался, что как только ему удастся осилить этот вид акробатического элемента, то непременно продемонстрирует его Анастасии Волочковой. Пригожин также пообещал дать фору экс-приме Большого театра в этом вопросе.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что сейчас продюсирует только жену Валерию.