55-летний Иосиф Пригожин рассказал, что сейчас продюсирует только жену Валерию. Об этом сообщает Леди Mail.

В новом интервью продюсер признался, что на сегодняшний день работает только с одной артисткой — Валерией. По словам Иосифа, певица — большой профессионал, которому нужно уделять много времени. Кроме того, продюсер еще не встречал звезд со схожими взглядами на жизнь и на профессию.

«За всю свою сознательную жизнь я продюсировал огромное количество артистов. И остановился на Валерии. Почему? Помимо того, что она большой артист, требующий много внимания, она задала такую высокую планку с точки зрения качества, подхода к профессии, что я не могу пока встретить такого же уровня человека с такими же ментальностью и подходом», — высказался Иосиф.

Как выяснилось, Валерия не против, если супруг будет работать с кем-то еще. Продюсер отказывается от постоянного наставничества, но консультирует молодых артистов. Он учит их, как правильно вести в шоу-бизнесе и не столкнуться со звездной болезнью.

«Считаю, чем ближе к земле, тем надежнее. Больно падать не придется. Я вообще, если честно, не люблю звезд. Люблю людей, которые любят свою профессию», — резюмировал продюсер.

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