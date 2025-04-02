Иосиф Пригожин получил звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Российский продюсер Иосиф Пригожен удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом сообщает aif.ru.

Как отмечает издание, звание было присвоено Пригожину за личные заслуги в развитии российских культуры и искусства, а также «многолетнюю творческую деятельность», получившую общественное признание и обширную известность.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики“ Пригожину Иосифу Игоревичу, продюсеру», — приводит aif.ru выдержку из указа главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее мы писали о том, что Пригожин раскритиковал вокал 23-летней блогерши Вали Карнавал. Продюсер отметил, что блогеры — «глупые существа», которые мечтают о миллиардах и начинают петь, когда у них падают просмотры.