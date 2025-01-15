Продюсер Иосиф Пригожин публично обратился к проживающей в США дочери

Продюсер Иосиф Пригожин публично обратился к 26-летней дочери Елизавете. Он поздравил младшую наследницу с днем рождения.

«Горжусь, люблю и восхищаюсь», - написал продюсер, решив обойтись без пожеланий на публику.

Елизавета увидела поздравление отца в соцсети и поблагодарила его в комментариях.

«Спасибо», - кратко ответила девушка, добавив эмодзи в виде сердец и торта.

Подписчики Пригожина присоединились к поздравлениям и пожелали Елизавете здоровья и счастливой жизни.

Напомним, Елизавета родилась от гражданского союза Пригожина с Лейлой Фаттаховой, которая работала менеджером по подбору артистов в компании «Союз». Через семь лет пара распалась, а в 2004 году продюсер женился на певице Валерии. Всего у Пригожина трое детей, все от первого союза.

Известно, что с 2021 года Елизавета проживает в США. Она называет себя создателем контента и менеджером соцсетей.

Ранее Валерия призналась, что Иосиф Пригожин очаровал ее с первых минут знакомства. По словам певицы, продюсер устроил все так, что они не расставались ни на секунду и за месяц она узнала о нем абсолютно все.