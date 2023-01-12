Продюсер Иосиф Пригожин чуть не лишился глаза из-за бутылки пива

Продюсер Иосиф Пригожин отдыхает в теплых краях. Мужчина редко делится кадрами из личной жизни, но недавняя ситуация заставила его раскрыть свое местоположение. Звезда опубликовал фото из летнего кафе, где с ним произошел неприятный инцидент.

Муж певицы Валерии рассказал о том, что чуть не лишился глаза из-за бутылки пива! Он поделился снимком, на котором позирует с резиновой перчаткой, наполненной льдом. Иосиф приложил ее к своему глазу, который пострадал.

«И смех и грех. Бутылка пива чуть не лишила меня глаза. Есть версии, как это могло случиться?» – написал продюсер в личном микроблоге.