Продюсер Иосиф Пригожин чуть не лишился глаза из-за бутылки пива
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Продюсер Иосиф Пригожин отдыхает в теплых краях. Мужчина редко делится кадрами из личной жизни, но недавняя ситуация заставила его раскрыть свое местоположение. Звезда опубликовал фото из летнего кафе, где с ним произошел неприятный инцидент.
Муж певицы Валерии рассказал о том, что чуть не лишился глаза из-за бутылки пива! Он поделился снимком, на котором позирует с резиновой перчаткой, наполненной льдом. Иосиф приложил ее к своему глазу, который пострадал.
«И смех и грех. Бутылка пива чуть не лишила меня глаза. Есть версии, как это могло случиться?» – написал продюсер в личном микроблоге.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Подписчики пожалели кумира и высказали свои предположения по поводу этой ситуации.
«Открывал глазом», «Еще и правый, без правого никак нельзя», «Было бы шампанское, то понятно, а пивом как?», «Крышка отлетела при открывании?», «Официант уронил», «Споткнулся и упал на горлышко бутылки», – пишут в комментариях.
Знаменитость пока так и не рассказал, что именно произошло. Но отметил, что очевидцы лежали от смеха, а ему было совсем не до этого.
Ранее мы писали о том, что дети Иосифа Пригожина от первого брака остались без жилья.