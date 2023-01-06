Дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака остались без жилья

Дети звездного продюсера Иосифа Пригожина – Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Наследник знаменитости несколько лет судился с микрокредитной организацией, но снова проиграл суд. Молодой человек хотел вернуть недвижимость, каждая из которых стоит 100 миллионов рублей!

Напомним, что в 2019 году бывшая жена Иосифа занимала деньги в микрокредитной организации. Елена отдала под залог две квартиры.

«Дмитрий и Даная вынуждены снимать жилье из-за того, что их безработная мать Елена заложила жилплощадь, а все деньги прокутила с таким же безработным ухажером», – пишет Telegram-канал Mash.

Когда средств на покрытие залога не осталось, то организация просто забрала жилье. Продюсер пытался помочь экс-супруге, но ничего не получилось.

«Я, естественно, не оправдываю поступки моей бывшей супруги. Моя бывшая жена Лена закладывает под 40 процентов годовых квартиру! Ну это же надо головой думать! Понятно, что она категорически не права. Но что меня во всей этой истории больше всего возмущает, так это то, что данная организация, которая выдает такие кредиты, занимается исключительно бандитизмом и рейдерством. Я уже обращался в правоохранительные органы, чтобы там взяли на контроль ситуацию, связанную с моей бывшей тещей. Вы понимаете, что пожилую женщину выселили из квартиры. В рамках судебного процесса выписали ее в никуда. Понимаете, человека, который отработал в Советском Союзе и имеет большой стаж, которому 82 года, выкинули на улицу», — возмущался Пригожин еще в 2020 году.

Сын продюсера отправился в суд, чтобы признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество из незаконного, по его мнению, владения организации. Но у него ничего не вышло.

Ранее мы писали о том, что Пригожин выступил с требованием запретить артистам петь под фонограмму.