Продюсер Игорь Матвиенко назвал Егора Кридом певцом номер два в России. Об этом сообщает «Абзац».

Продюсер Игорь Матвиенко, который стал членом профессионального жюри «Интервидения» от России высказался о том, кого считает вторым по значимости артистом на российской сцене.

Отметим, что Матвиенко не сразу смог вспомнить имя певца, ему помогли в этом журналисты.

«Номер 2? Ой, я не знаю, надо посмотреть статистику — кто больше собирает стадионы. Вот, недавно кто-то работал… А, этот, Крид!» — рассказал он.

Напомним, Егор Крид 30 августа выступил в «Лужниках» с сольным концертом — на мероприятие, по оценкам организаторов, пришли 86 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что продюсер Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN иногда перебарщивает на сцене.