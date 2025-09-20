«Иногда он перебарщивает»: Игорь Матвиенко оценил выступления певца SHAMAN

Продюсер Игорь Матвиенко признался, что ему не все нравится в поведении на сцене певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Он подчеркнул, что на месте продюсера артиста внес бы ряд изменений.

«Иногда, на мой взгляд, он перебарщивает, но это его видение. Если бы я был его продюсером, я бы изменил какие-то моменты. И тем не менее это его взгляд на выступления», - сказал Матвиенко в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что все выступления Ярослава продуманы им до мелочей. Матвиенко выразил уверенность, что для «Интервидения» артист подготовился «в 10 раз тщательнее».

Он отказался делать прогнозы о том, какое место займет SHAMAN, так как зрители из Саудовской Аравии или Вьетнама могут неожиданно отреагировать на его выступление.

«Для нас он свой, а для них — иначе», — пояснил продюсер.

Напомним, 20 сентября SHAMAN представит Россию на возрожденном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала совместное фото с SHAMAN перед «Интервидением».