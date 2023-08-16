Продюсер Ингеборги Дапкунайте исключила возможность возвращения актрисы в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.

По словам Раисы Фоминой, у артистки жизнь идет по четкому графику: она участвует в спектаклях и путешествует по разным странам. Вот почему на данный момент ее возвращение в Россию является невозможным.

«У нее планы: спектакль с Малковичем, с которым она путешествует по разным странам», — высказалась продюсер.

Недавно Дапкунайте дала новое интервью, после которого на нее обрушился шквал критики. Однако, по мнению Раисы, актрису не волнуют негативные комментарии.

«Она не следит за российскими СМИ», — резюмировала Фомина.

Кроме того, прокомментировала Раиса и слова тех активистов, которые требуют признать знаменитость иноагентом. Продюсер отметила, что не понимает мотивацию тех, кто на этом настаивает.

Ранее актриса Ингеборга Дапкунайте призналась, что скучает по России в эмиграции. Подробности смотрите в этой статье.