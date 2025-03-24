Продюсер Фридлянд рассказал, что Чумакова еще в начале карьеры считали нарциссом

Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил об участии певца Алексея Чумакова в шоу «Народный артист» в начале 2000-х годов. По его словам, уже тогда начинающего артиста считали нарциссом.

«Гохштейн (продюсер развлекательного вещания «России», — прим. ред.) терпеть не мог Чумакова. Все время говорил: „Вы должны его слить! Зачем он нужен. Нарцисс!“ А я: „Леша потрясающий певец!“ У нас бои такие были ужасные!» — рассказал Фридлянд в YouTube-шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

В итоге Чумаков занял в телепроекте третье место и подписал контракт с продюсерским центром Фридлянда. При этом певец досрочно расторг договор за два года до его завершения.

По словам продюсера, Чумаков за год мог записать всего три песни. Он всегда сам делал аранжировки, что-то писал, но успеха это не приносило.

«И это не про перфекционизм, а про амбиции собственные. Мол, я круче всех напишу, мне никто не нужен, я лучше всех все про себя знаю», - вспомнил Фридлянд.

Говоря о романе Чумакова с экс-солисткой группы «Блестящие», продюсер рассказал, что предложил сделать на этой теме пиар в СМИ, однако Чумаков категорически отказался. При этом через два месяца артист расторгнул контракт и новости о его отношениях с Ковальчук появились на обложках всех популярных журналов, но уже не связанных с Фридляндом.

«Каждый у себя в голове откладывал, что делает. То есть все продуманные!» — заключил продюсер.

Напомним, недавно разгорелся скандал после того, как Чумаков заявил в интервью Светлане Бондарчук, что раньше оценивал девушек только по одному критерию – провел бы вместе ночь или нет. Артист признался, что начал встречаться с Ковальчук, руководствуясь этим подходом, однако тесное общение с Юлией привело к «последствиям», имея в виду детей.

После этого Юлия Ковальчук поддержала мужа. Она не стала делать громких заявлений, а лишь отметилась в комментариях под свежим постом в личном блоге супруга и призналась ему в любви.