Продюсер Фомин назвал Леонида Агутина самым востребованным артистом в России. Об этом сообщает НСН.

Накануне журналисты опубликовали рейтинг востребованных артистов России. На первой строчке оказался певец SHAMAN, следом за ним расположился Григорий Лепс.

По мнению продюсера и промоутера Андрея Фомина, лидерами этого рейтинга должны быть другие артисты.

«Рейтинг кажется необъективным. По моим наблюдениям, самым востребованным артистом сегодня является Леонид Агутин, его концерты расписаны на два года вперед. Вторым по популярности я бы назвал рэпера Басту», — рассказал он.

Говоря о Ярославе Дронове, Фомин заявил, что певца не приглашают на корпоративы в отличие от остальных артистов.

«Его популярность определяется огромным дефицитом оставшихся артистов. За последние годы эстрада потеряла как минимум 40% артистов, потому оставшиеся 60% сейчас имеют в два раза большую востребованность», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN выступил в парике из-за испорченных дредами волос.