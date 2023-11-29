Продюсер Фадеев рассказал о моде на шапки-ушанки после успеха песни Кати Лель

Продюсер Максим Фадеев рассказал о последствиях феерической популярности песни «Мой мармеладный», которую исполняет Катя Лель. По его словам, благодаря неожиданному успеху вышедшего в 2004 году хита в мире растет популярность меховых шапок-ушанок.

Как подчеркнул Фадеев, мировой успех этой песни доказывает, что интерес к России и русскому языку не ослабевает, а наоборот, только набирает обороты.

«Это доказывают миллионы людей, голосующих за эту песню. Более того, сегодня пошли тренды благодаря этой песне на русские меха, на русские меховые шапки. Сейчас даже появился тренд на славянский макияж», — сказал продюсер в комментарии aif.ru.

Он подчеркнул, что очень рад такому развитию событий, так как это прямой ответ тем, кто кричит про отмену всего русского в мире.

Хит «Мой мармеладный» внезапно завирусился в зарубежном сегменте соцсети TikTok. Блогеры массово записывают видеоролики в меховых шапках-ушанках под эту песню. В результате хит 2004 года вошел в пятерку лидеров музыкального сервиса Spotify.

Ранее мы писали, что певица Катя Лель, переживающая вторую волну популярности, рассказала, что ощущает себя абсолютно молодой в душе. По словам 49-летней артистки, она не боится возраста и вообще не считает, что старость уже топчется на пороге.