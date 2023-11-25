49-летняя Катя Лель заявила, что сейчас женщины ее возраста выглядят на 35

Певица Катя Лель, переживающая вторую волну популярности после попадания песни «Мой мармеладный» в топы международных чартов, рассказала, что ощущает себя абсолютно молодой в душе.

По словам 49-летней артистки, она не боится возраста и вообще не считает, что старость уже топчется на пороге.

«Сегодня вообще другое время. Если брать людей 50 лет даже еще лет десять тому назад, это абсолютно разные поколения. Сегодня женщина в 50 — ты не понимаешь, сколько ей лет. Ей 35? Она молода кожей, мудра мыслями о своей жизни, советами, она в полном расцвете сил», — сказала исполнительница в беседе с Пятым каналом.

Как отметила Лель, до 45 лет она вообще не придавала значения цифрам. Теперь же она стоит на пороге 50-летнего юбилея и считает, что именно сейчас видит в зеркале лучшую версию себя. Катя также призналась, что в душе ей не больше 35 лет.

«Это же кайф, потому что ты уверен в себе, ты знаешь, как жить, ты познал жизнь во всем проявлении. И с разных сторон абсолютно: когда ты очень сильно падал или тебя „падали“, и когда ты взлетал!» - сказала певица.

Ранее мы писали, что в следующем году песне «Мой мармеладный» исполнится 20 лет. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что благодаря новой волне популярности певица может вернуться на большую сцену.