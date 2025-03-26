Продюсер Фадеев признался, что не позвонил Понаровской после смерти ее сына

Продюсер Максим Фадеев признался, что не выразил певице Ирине Понаровской соболезнования после того, как узнал о смерти ее сына. По его словам, он просто не знал, что ей сказать для утешения.

Энтони Родд скончался в возрасте 39-ти лет в сентябре прошлого года. Ирина крайне тяжело переживала потерю сына, и в этот сложный период ее, как могли, поддерживали близкие и коллеги. Однако не все нашли слова для безутешной матери. Так, Максим Фадеев не позвонил артистке, зато позже иначе поддержал ее.

«Когда у Ирины случилось несчастье — я не знал, как можно выразить свое соболезнование и сочувствие, и поэтому даже не позвонил. Но в этот момент позвонила Мария Захарова, и в слезах сказала, что за пять минут написала стихотворение. Я отреагировал на ее просьбу этой музыкой», - поделился продюсер.

Фадеев подчеркнул, что никому бы не пожелал того, что пережила Ирина. Ведь потерять своего ребенка – это очень страшно.

Напомним, что представитель МИД РФ Мария Захарова написала песню для Понаровской, которую она впервые исполнила на концерте в Санкт-Петербурге 25 марта.

Ранее Ирина Понаровская рассказала о романе с женатым Сосо Павлиашвили.