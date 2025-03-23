Потерявшая сына Ирина Понаровская рассказала о своей «самой большой любви»

Певица Ирина Понаровская впервые раскрыла тайны своей личной жизни спустя полгода после смерти единственного сына. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV артистка призналась, что у нее был роман с женатым Сосо Павлиашвили.

Исполнительница хита «Рябиновые бусы» прокомментировала слухи о романе с коллегой в 1990-е. Первым об отношениях с Ириной Понаровской заговорил Сосо Павлиашвили, а теперь и сама певица решила внести ясность в историю. Как оказалось, роман между знаменитостями закрутился во время совместной работы, они были вместе четыре года. Спустя годы артистка называет бывшего избранника единственной и «самой большой любовью».

Однако, по словам Ирины Понаровской, их отношения были изначально обречены, поскольку на момент интрижки Сосо Павлиашвили был женат. Певица призналась, что была вынуждена разорвать эту связь, несмотря на сильные чувства.

«Он был глубоко женат. Для меня вообще это был единственный случай в жизни, когда я с женатым человеком была. Я не могу сказать, что я без конца отмаливаю этот грех, но я разрешила эту проблему для себя в пользу порядочности. Я поняла, что его сын не должен страдать без папы, если я уведу его. Это неправильно», — поделилась Ирина Понаровская.

Артистка много лет избегала разговоров об экс-возлюбленной, объясняя это решение уважением к его нынешней семье.

Напомним, полгода назад Ирина Понаровская пережила трагедию – 20 сентября 2024 года скоропостижно ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд, ему было 39 лет. Мужчину нашли в ванной, а официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Певица признается, что до сих пор не оправилась от случившегося и чувствует, «будто это случилось только что». Теперь безутешная артистка нашла смысл жизни во внуках, которых называет «маленькими чудесными копиями» покойного сына.

Ранее мы писали о том, что Ирина Понаровская назвала «существованием» свою жизнь после смерти сына.