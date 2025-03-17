Продюсер Евгений Морозов заявил, что карьера Ирины Аллегровой «закончилась»

Продюсер Евгений Морозов резко отреагировал на присвоение Ирине Аллегровой почетной награды. В беседе с aif.ru эксперт «разнес» певицу и ее творчество.

10 марта Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве», но многие осудили это решение. Такого же мнения придерживается и Евгений Морозов, считающий, что артистка хоть и является «наследием СССР», но никогда не была востребована.

«Я считаю, что Аллегрова не востребована, а она, давая один концерт в год, думает иначе. <…> Она всегда стояла вне музыкальной тусовки. А кто был в тусовке и всегда востребован? Например, Алла Пугачева, Лариса Долина, Филипп Киркоров. Ирина Аллегрова — не из этого круга», — заявил продюсер.

Собеседник издания отметил, что у певицы не получалось собирать на своих концертах целые стадионы, а гонорары, которые она требовала, превышали запросы ее не менее знаменитых коллег.

«Поэтому продюсеры придумали для нее ход, что она императрица российской эстрады… Но и это не помогло. На ее концерты публика по тем ценам на билеты, какой гонорар она требовала, просто не приходила. В 1999-м году Аллегрова требовала 18 тыс. долларов. У Пугачевой со всем ее шоу было 25 тыс. долларов», — подчеркнул Евгений Морозов.

Продюсер посчитал незаслуженным присвоение Ирине Аллегровой почетной награды, поскольку она не сделала что-то «глобально большое».

«Насколько я понимаю, карьера Аллегровой давно закончилась. Да, она получила орден, но, вот откровенно, а что она глобально большого сделала? Песни той же Кадышевой поют в 40 странах мира: она носитель русского языка, культивирующий нашу культуру. Кадышевой можно хоть каждый день по ордену выдавать за то, что она делает», — высказался эксперт.

Евгений Морозов добавил, что песни артистки поют «дамочки подшофе в караоке-барах».

Ранее мы писали о том, что Ирина Аллегрова устроила скандал на праздничном концерте в Кремле. Певица «набросилась» на снимающих ее журналистов со словами: «Сейчас выматерюсь!».