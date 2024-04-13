Продюсер Дзюник заявил, что песни Пугачевой в России больше слушать не будут. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Актер и продюсер Леонид Дзюник рассказал, что Алла Пугачева пытается выжать все возможности для заработка в России после того, как она уехала за границу.

По мнению Дзюника, последние песни, выпущенные певицей, не возымели необходимого успеха.

«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — рассказал он.

Напомним, Алла Пугачева после отъезда из России выпустила две песни: «Не беспокойся за меня» и «Береги» совместно с певцом Женей Моисеевым. 15 апреля певице исполняется 75 лет. Гастрольную деятельность Пугачева прекратила еще в 2010 году, однако в Сети периодически появляются слухи о скором возвращении артистки на сцену.

Ранее мы писали о том, что соседка Аллы Пугачевой предложила раздать ее вещи.